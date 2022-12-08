استشاري: 6 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ نزلات البرد

حدد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر 6 فئات تعاني من الإصابة بنزلات البرد.

وأوضح النمر، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الفئات هي:

فئات أكثر عرضة لنزلات البرد

١. كبار السن

٢. مرضى السكري

٣. الأطفال

٤. الرعاة في الصحراء

٥. المشردون من منازلهم

٦. من يعانون أمراضاً عقلية.