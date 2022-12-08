استشاري: 6 فئات أكثر عرضة للإصابة بـ نزلات البرد

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حدد استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر 6 فئات تعاني من الإصابة بنزلات البرد.
وأوضح النمر، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الفئات هي:
١. كبار السن
٢. مرضى السكري
٣. الأطفال
٤. الرعاة في الصحراء
٥. المشردون من منازلهم
٦. من يعانون أمراضاً عقلية.