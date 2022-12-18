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شمل أيضًا أبرز القضايا العالمية والمحلية

استطلاع يكشف آراء الشعب السعودي عن أمريكا والصين 

2022-12-18 الساعة 8:50
استطلاع يكشف آراء الشعب السعودي عن أمريكا والصين 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أجرى معهد واشنطن استطلاعًا للرأي العام من المواطنين السعوديين، حول أبرز القضايا العالمية والمحلية الديناميكيات الداخلية والقضايا الإقليمية.

أمريكا متأخرة

وقال معهد واشنطن إنه لأول مرة منذ أن بدأت هذه الاستطلاعات قبل ما يقرب من عقد من الزمان، بدا أن أمريكا متأخرة عن منافسيها العالميين الرئيسيين من حيث الأهمية للشعب السعودي.

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وتابع أن الصين وروسيا تتفوقان الآن على الولايات المتحدة من حيث تصور الشعب السعودي.

ويرى 57% أن العلاقات الجيدة مع الصين مهمة للسعودية، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 53%، بينما تأخرت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث قال 41% فقط من السعوديين إن العلاقات الجيدة مع واشنطن مهمة.

وتتماشى هذه النتائج مع الردود على سؤال لاحق يقارن صراحة القوى الخارجية الرئيسية الثلاث، ورأى 61% من السعوديين أنه لا يمكن في هذه الأيام الاعتماد على الولايات المتحدة؛ لذلك يجب النظر أكثر إلى دول أخرى مثل الصين أو روسيا كشركاء.

استطلاع يكشف آراء الشعب السعودي عن أمريكا والصين 

الوضع الداخلي 

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة للغاية من الشعب السعودي وصلت لـ 80% تقول إن الحكومة تفعل الكثير جدًا لتلبية احتياجات الناس، ولفت التقرير إلى أن تلك النسبة أكثر بكثير من بعض المجتمعات العربية الأخرى التي شملها الاستطلاع مؤخرًا.

رأي الشعب السعودي في كأس العالم 

وقال معهد واشنطن إن كأس العالم كان في بداية حدوثه عند إجراء الاستطلاع، وعبر 89% من المواطنين السعوديين عن رأي إيجابي في هذا الحدث قائلين إن المنفعة ستعم على المنطقة ككل من هذا الحدث العالمي.

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