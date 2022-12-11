اسمحوا لأطفالكم بتناول الحلويات والشوكولاتة بشرط

طالبت أخصائية التغذية العلاجية أروى باجخيف بضرورة السماح للأطفال بتناول الحلويات والشوكولاتة بكميات لا تتجاوز 20% من القيمة الغذائية اليومية.

ينقلب للإدمان

وقالت أروى باجخيف، في تصريحات لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية: إن حرمان الأطفال من تناول الحلويات ينقلب للإدمان عند الأطفال.

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الأفضل هو السير بقاعدة 80% أكل صحي يشتمل على الخضروات، مقابل 20 للحلويات والشوكولاتة والأشياء التي يحبها؛ حتى لا يشعر بالحرمان.