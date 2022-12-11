الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير في جدة

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.

عواصف وأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.

التأثيرات المصاحبة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يصاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

تنبيهات

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم (الأحد) وتستمر حتى الخميس المقبل تشمل منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان).

ويتوقع أن يمتد تأثير الحالة المطرية بهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم غد (الاثنين) إلى الخميس المقبل تشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع، الحناكية)، الحدود الشمالية (رفحاء)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح)، كذلك أجزاء من مناطق عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك)، جازان (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة).

ويصحب الحالة المطرية تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.