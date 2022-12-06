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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال

2022-12-06 الساعة 4:17
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 25.12 نقطة ليقفل عند مستوى 10444.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 133 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: التصنيع، وسلوشنز، وعلم، وصادرات، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: عناية، والصقر للتأمين، وشمس، وسلامة، والجوف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.19 % و 9.96 %.
فيما كانت أسهم شركات: الأهلي، والراجحي، ودار الأركان، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، ومرافق، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

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مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 290.97 نقطة ليقفل عند مستوى 18506.03 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 25.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 1961 صفقة.

الأسهم

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