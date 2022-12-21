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يساعد في إنقاص 500 سعر حراري يوميًا

الأعمال المنزلية للمرأة عمل شاق لصحة أفضل

2022-12-21 الساعة 8:54
الأعمال المنزلية للمرأة عمل شاق لصحة أفضل
المواطن - فريق التحرير

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قال أخصائي التغذية د. زايد الشراري، إن نسبة الإصابة بالسمنة لدى النساء أعلى من الرجال في المملكة، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%؛ لأن الرجال هم الأكثر حركة ونشاطًا من النساء.

 

حمية غذائية

ونصح الشراري خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” بضرورة اتباع حمية غذائية قليلة النشويات، وتحتوي على المزيد الألياف ومضادات الأكسدة.

الأعمال المنزلية

وكشف الشراري أن عمل المرأة داخل منزلها والقيام بالأنشطة اليومية المنزلية يساعد في إنقاص ما يقارب 500 سعر حراري يومياً.

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