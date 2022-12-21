الأعمال المنزلية للمرأة عمل شاق لصحة أفضل

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قال أخصائي التغذية د. زايد الشراري، إن نسبة الإصابة بالسمنة لدى النساء أعلى من الرجال في المملكة، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%؛ لأن الرجال هم الأكثر حركة ونشاطًا من النساء.
فيديو | اختصاصي التغذية د. زايد الشراري: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة تصل إلى 10%.. والعمل في المنزل ينقص قرابة 500 سعرة حرارية يوميا #الراصد pic.twitter.com/WKSXOpjKmnقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) December 20, 2022
ونصح الشراري خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” بضرورة اتباع حمية غذائية قليلة النشويات، وتحتوي على المزيد الألياف ومضادات الأكسدة.
وكشف الشراري أن عمل المرأة داخل منزلها والقيام بالأنشطة اليومية المنزلية يساعد في إنقاص ما يقارب 500 سعر حراري يومياً.