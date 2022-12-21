الأعمال المنزلية للمرأة عمل شاق لصحة أفضل

قال أخصائي التغذية د. زايد الشراري، إن نسبة الإصابة بالسمنة لدى النساء أعلى من الرجال في المملكة، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%؛ لأن الرجال هم الأكثر حركة ونشاطًا من النساء.

حمية غذائية

ونصح الشراري خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” بضرورة اتباع حمية غذائية قليلة النشويات، وتحتوي على المزيد الألياف ومضادات الأكسدة.

الأعمال المنزلية

وكشف الشراري أن عمل المرأة داخل منزلها والقيام بالأنشطة اليومية المنزلية يساعد في إنقاص ما يقارب 500 سعر حراري يومياً.