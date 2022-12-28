Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف تعزيز أثر سنة النبي وأهميتها

الأمر بالمعروف بالرياض يفعّل “عليكم بسنّتي” في الجهات التعليمية والأمنية والصحية

2022-12-28 الساعة 1:03
الأمر بالمعروف بالرياض يفعّل “عليكم بسنّتي” في الجهات التعليمية والأمنية والصحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، ممثلة بمراكزها الإشرافية “غرب 2، وشرق 1، ووسط 1″، نشر محتوى حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية.

أهداف الحملة

يأتي ذلك، بهدف تعزيز أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها، بالتعاون مع الجهات التعليمية والأمنية والصحية، كمدارس آفاق البديعة، وثانوية الإمام عبدالله بن سعود رحمه الله، ومدارس أجيال الحضارة، ومركز شرطة البطحاء، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية الجامعية، بمتابعة رئيس هيئة مدينة الرياض، الشيخ محمد بن مروعي خواجي.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بأمطار متوسطة على الرياض حتى فجر الغد

Img

موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أهمية تفعيل حملات وبرامج الرئاسة العامة في المجتمع، مقدماً شكره وتقديره، للجهات المشاركة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف