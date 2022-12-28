الأمر بالمعروف بالرياض يفعّل “عليكم بسنّتي” في الجهات التعليمية والأمنية والصحية

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واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، ممثلة بمراكزها الإشرافية “غرب 2، وشرق 1، ووسط 1″، نشر محتوى حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية.
يأتي ذلك، بهدف تعزيز أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها، بالتعاون مع الجهات التعليمية والأمنية والصحية، كمدارس آفاق البديعة، وثانوية الإمام عبدالله بن سعود رحمه الله، ومدارس أجيال الحضارة، ومركز شرطة البطحاء، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية الجامعية، بمتابعة رئيس هيئة مدينة الرياض، الشيخ محمد بن مروعي خواجي.
من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أهمية تفعيل حملات وبرامج الرئاسة العامة في المجتمع، مقدماً شكره وتقديره، للجهات المشاركة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.