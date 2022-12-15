الأمير هاري: أرعبني صراخ أخي بوجهي أثناء الانفصال عن العائلة المالكة

أوضح الأمير هاري في الحلقات الوثائقية التي تبثها نتفليكس عنه وعن زوجته ميغان ماركل، أنه كان أمرًا مرعبًا أن يصرخ شقيقه الأمير ويليام في وجهه خلال اجتماع حول ترتيبات انفصال الأمير هاري وعائلته عن العائلة المالكة.

التفاصيل

وأفاد هاري: كان أمرًا مرعبًا أن يصرخ أخي في وجهي، ويقول أشياء ببساطة لم تكن صحيحة، وجدتي (الراحلة الملكة إليزابيث) تجلس هناك بهدوء.

وتحدث عن عرضه اتفاقًا وسطًا بحيث يكون له وزوجته ميغان وظيفتهما الخاصة، على أن يقوما في نفس الوقت ببعض الأعمال لدعم الملكة، نقلًا عن “نيويورك بوست”.

وأوضح هاري أنه خلال اجتماع عائلي لمناقشة خيارات الانفصال عن العائلة المالكة “أصبح واضحًا جدًّا أن العرض لم يكن مطروحًا للنقاش”.

إصرار هاري

وأصر الأمير هاري على أنه لم يصدم جدته الراحلة الملكة إليزابيث أبدًا بإعلان مفاجئ أنه وميغان سيغادران العائلة المالكة وينتقلان إلى كندا، وذكر أن ما حدث بعد ذلك بدا وكأنه هجوم عليه.

وتنحى “دوق ودوقة ساسكس”، وهو اللقب الرسمي لهاري وميغان، عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، قائلين: إنهما يريدان تكوين حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدًا عن المضايقات الإعلامية التي أوضح الزوجان أنها هددت بتدمير سلامتهما النفسية.