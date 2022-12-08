الأمير هاري يتحدث عن أكبر خطأ ارتكبه في حياته

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تحدث دوق ساسكس، الأمير هاري، عما وصفه بأنه أكبر أخطاء حياته، والذي ارتكبه عندما كان في العشرينيات من عمره وكان ذلك تحديدًا في عام 2005.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان ذلك الخطأ هو الذهاب إلى حفلة تنكرية ارتدى فيها زيًا عليه أحد الشعارات السياسية المتطرفة.
وقال في مسلسل الوثائقي الجديد الذي يُعرض على Netflix إن القصة تصدرت حينها عناوين الصحف العالمية، متابعًا: حاولت كثيرًا ومرارًا تصحيح الأمر منذ ذلك الوقت.
وفي حديثه في الحلقة الثالثة من برنامج Netflix الذي يُعرض له ولزوجته ميغان ماركل أوضح أن الزي كان عليه علامة هتلر وشارة الجيش الألماني في تلك الفترة.
وقال إنه بذل جهودًا كبيرة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبه، متابعًا: لقد كان أحد أكبر الأخطاء في حياتي، وشعرت بالخجل الشديد بعد ذلك، كان بإمكاني المضي قدمًا وتجاهل ذلك الفعل، لكنني تعلمت من خطئي.
وتبث المنصة الأمريكية الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الوثائقي الذي يعد جمهوره بـ الحقيقة الكاملة حول قضية انفصال الأمير هاري وميغان عن العائلة البريطانية المالكة.
وتضمن المسلسل الكثير من مشاهد البكاء والانهيار والاتهامات كما تم ذكر العنصرية والحرب ضد ميغان في الإعلان التشويقي للعمل الوثائقي والذي قال هاري في نهايته: لا أحد يعرف الحقيقة كاملة، لكن نحن نعلمها.