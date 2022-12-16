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بعد إقامة البطولة بالمغرب

الأهلي المصري يُشارك في مونديال الأندية 2022

2022-12-16 الساعة 8:42
الأهلي المصري يُشارك في مونديال الأندية 2022
المواطن - مروة نبيل

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أعلن النادي الأهلي المصري، قبل قليل، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية 2022 رسميًا.

مشاركة الأهلي المصري

وأكد الأهلي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يُفيد بمشاركة الفريق في مونديال الأندية بالمغرب.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

وتُعد هذه المرة الثامنة التي يُشارك فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، والمرة الثالثة على التوالي، والتي شهدت حصوله على الميدالية البرونزية في المرتين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي، إلا أن تنظيم البطولة في المغرب؛ أدى إلى مشاركته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الوداد المغربي
لاعبو الوداد – المصدر @CAFCLCC_ar

كأس العالم للأندية 2022

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في المغرب، خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.

ويشارك في كأس العالم للأندية؛ كل من ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الأهلي ، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولم يتم تحديد بطل قارة آسيا حتى الآن.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

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