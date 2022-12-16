الأهلي المصري يُشارك في مونديال الأندية 2022

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أعلن النادي الأهلي المصري، قبل قليل، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية 2022 رسميًا.
وأكد الأهلي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يُفيد بمشاركة الفريق في مونديال الأندية بالمغرب.
وتُعد هذه المرة الثامنة التي يُشارك فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، والمرة الثالثة على التوالي، والتي شهدت حصوله على الميدالية البرونزية في المرتين.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي، إلا أن تنظيم البطولة في المغرب؛ أدى إلى مشاركته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في المغرب، خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.
ويشارك في كأس العالم للأندية؛ كل من ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الأهلي ، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولم يتم تحديد بطل قارة آسيا حتى الآن.