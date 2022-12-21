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ضمن منافسات دوري يلو

الأهلي يستعيد توازنه بثلاثية ضد هجر

2022-12-21 الساعة 8:52
الأهلي يستعيد توازنه بثلاثية ضد هجر
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد هجر ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي ضد هجر

وبدأت مباراة الأهلي ضد هجر التي أُقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، ونجح الراقي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق رياض بودبوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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الأهلي وهجر
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وأطلق فابريسيو تسديدة صاروخية من كرة ثابتة عند الدقيقة 16، ولكن حارس المرمى محمد الربيعي تألق وتصدى لها، وأهدر سيسيه فرصة حقيقية أمام مرمى الراقي عند الدقيقة 25.

ونجح زياد الجهني في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 32، من تمريرة من رياض بودبوز إلى هيثم عسيري ليلعبها عرضية رائعة، وارتطمت تسديدة عبدالله المقرن بالعارضة عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ضد هجر.

الأهلي ضد هجر
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

حسن العلي يسجل الهدف الثالث

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح علي العلي في هز الشباك عند الدقيقة 68 من هجمة مرتدة سريعة.

ومرر بودبوز كرة رائعة، سددها عبدالله المقرن عند الدقيقة 79، إلا أن حارس المرمى الدقيل تصدى لها، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن يقلص موديبو مايغ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد هجر بنتيجة 3/1.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في دوري يلو، ولديه 3 مواجهات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر عند 16 نقطة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

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