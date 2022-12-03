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الإفراط بتناول وجبات اللحوم السريعة يعرضك لأورام القولون

2022-12-03 الساعة 11:32
الإفراط بتناول وجبات اللحوم السريعة يعرضك لأورام القولون
المواطن - الرياض

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كشف استشاري أمراض الباطنة الدكتور صالح الدماس، أن الأشخاص الذين يتناولون بشكل مفرط اللحوم الحمراء في الوجبات السريعة معرضون لأورام القولون أكثر من غيرهم.

داء الوجبات السريعة

وقال الدماس خلال تصريحات له مع قناة “الإخبارية”، إن “في هذا العصر أصبنا بوباء الوجبات السريعة والأكل المعالج وغير الصحي الطبيعي، لذلك فاللحوم الحمراء ضارة إذا كانت معالجة مثل الوجبات السريعة”.

وأضاف أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول اللحوم الحمراء في الوجبات السريعة لديهم فرصة أعلى من غيرهم للإصابة بأورام القولون.

الفشل الكلوي

وكانت دراسة حديثة، أشارت في وقت سابق، إلى أن تناول اللحوم الحمراء، قد يضر وظائف الكلى، الأمر الذي يزيد من احتمال حدوث الفشل الكلوي.

وأوضحت الدراسة أن تناول أنواع أخرى من البروتين؛ مثل الدجاج والأسماك والبيض، أو أكل الخضر، قد يقلص بشكل كبير من هذا الخطر.

وقالت وون بواي كوه، وهي باحثة بجامعة سنغافورة الوطنية، كبيرة الباحثين في الدراسة لـ”رويترز”: “هناك زيادة في عدد الأفراد الذين يصابون بأمراض الكلى على مستوى العالم، ويصل كثيرون إلى المراحل المتأخرة من أمراض الكلى، الأمر الذي يستلزم غسيل الكلى، أو عملية زراعة الكلى”.

وأضافت: “الإرشادات الحالية توصي بتقليل كمية البروتين لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الكُلى المزمنة، للمساعدة في تقليل الأعراض وإبطاء التدهور في المراحل المتأخرة من أمراض الكلى”.

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