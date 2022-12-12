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تخصيص ملياري يورو لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات ضد طهران وموسكو

2022-12-12 الساعة 8:27
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات ضد طهران وموسكو
المواطن - فريق التحرير

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اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران وتخصيص ملياري يورو إضافية لتزويد أوكرانيا بأسلحة.

دبلوماسية الابتزاز

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون دبلوماسية الابتزاز بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

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وسيهدفون أيضًا إلى زيادة ما يصل إلى ملياري يورو لصندوق تستخدمه الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة في كييف.

العقوبات الروسية

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين: هناك اتفاق من حيث المبدأ ولكن هناك أيضًا مشكلة كبيرة لم يتم حلها، مشيرًا إلى استخدام بودابست حق النقض. وقال إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته ولكنه ما هو عليه.

وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

حملة ضد طهران

ومن المقرر أيضًا أن يراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة. وشملت العقوبات النيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.

كانت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، أعلنت السبت الماضي ، أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة.

شرطة الأخلاق

وقالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفقًا لرويترز.

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