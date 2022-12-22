الاتحاد والشباب في نهائي مبكر الليلة

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والشباب اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

مواجهة الاتحاد والشباب

ومن المقرر أن يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قمة الاتحاد والشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

وسبق أن لعب الاتحاد والشباب 9 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 3 مرات، ولكنه سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا من الليوث.

نهائي مبكر في كأس الملك

وتُعد مباراة اليوم بمثابة النهائي المبكر في بطولة كأس الملك، حيث إن الفريقين يُقدمان مستوى مميزًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

وعلق بدر الحقباني في الاستوديو التحليلي لمباراة الشباب والاتحاد، قائلًا: “الشباب أكثر استقرارًا، والفريق يملك عدة حلول هجومية.. فيما تكمن قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الهجمات المرتدة”.

وفي السياق ذاته، علق عايض مبخوت على مواجهة اليوم في كأس الملك، قائلًا: “رومارينيو لديه خطورة عالية وتمركز جيد، وكارلوس جونيور لديه حلول كثيرة لمساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الهجوم”.