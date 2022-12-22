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ضمن منافسات كأس الملك

الاتحاد والشباب في نهائي مبكر الليلة

2022-12-22 الساعة 5:55
الاتحاد والشباب في نهائي مبكر الليلة
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والشباب اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

مواجهة الاتحاد والشباب

ومن المقرر أن يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قمة الاتحاد والشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

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وسبق أن لعب الاتحاد والشباب 9 مباريات ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 3 مرات، ولكنه سجل 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا من الليوث.

الاتحاد والشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

نهائي مبكر في كأس الملك

وتُعد مباراة اليوم بمثابة النهائي المبكر في بطولة كأس الملك، حيث إن الفريقين يُقدمان مستوى مميزًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمواصلة تألقه والمنافسة على اللقب.

الاتحاد والشباب
لاعبو الشباب والاتحاد

وعلق بدر الحقباني في الاستوديو التحليلي لمباراة الشباب والاتحاد، قائلًا: “الشباب أكثر استقرارًا، والفريق يملك عدة حلول هجومية.. فيما تكمن قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الهجمات المرتدة”.

رومارينيو
رومارينيو – المصدر @ittihad

وفي السياق ذاته، علق عايض مبخوت على مواجهة اليوم في كأس الملك، قائلًا: “رومارينيو لديه خطورة عالية وتمركز جيد، وكارلوس جونيور لديه حلول كثيرة لمساعدة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الهجوم”.

كارلوس جونيور
كارلوس جونيور – المصدر @SPL

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