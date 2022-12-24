الاتحاد يواجه النصر والهلال ضد الفيحاء بـ السوبر السعودي

كشفت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2023، عن مواجهة قوية بين فريقي الاتحاد والنصر، بينما يواجه الهلال نادي الفيحاء في المباراة الثانية من دور نصف النهائي بالبطولة.

مواجهات السوبر السعودي

وذكر الحساب الرسمي للبطولة عبر “تويتر” أن الاتحاد سيواجه النصر والهلال يواجه الفيحاء في مواعيد ستُحدد لاحقًا، حيث تُقام البطولة بنظام التجمع في الرياض.

وتُقام المباريات خلال الفترة من 24 إلى 29 يناير المقبل.

وتبدأ بطولة كأس السوبر السعودي انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ونقلت قنوات SSC الرياضية مراسم القرعة مساء اليوم.

ويواجه الهلال، فريق الفيحاء في تكرار لمواجهة نهائي كأس الملك الموسم الماضي، حيث فاز الفيحاء باللقب عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

وتُقام النسخة الجديدة من البطولة بمشاركة 4 أندية حيث يشارك بطل كأس الملك ووصيفه، وبطل دوري روشن ووصيفه.

ويشارك الهلال بصفته بطلاً للدوري، والاتحاد وصيفاً له، والفيحاء بطلاً لكأس الملك، أما النصر فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث بالدوري السعودي، بعدما جاء الهلال في وصافة كأس خادم الحرمين.

وتعد نسخة كأس السوبر السعودي في حلتها الجديدة شبيهة بالصيغة المعتمدة في الكأس السوبر الإسبانية منذ موسم 2019 – 2020 التي أقيمت في السعودية.

وكان اتحاد القدم السعودي اعتمد في 19 فبراير الماضي النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.