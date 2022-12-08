الاتفاق يفوز وديًا على الساحل 2-1

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حقق فريق الاتفاق فوزًا، على نظيره الساحل، اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الرديف في الدمام.
أتت المباراة بين فريقي الاتفاق والساحل ضمن المرحلة الثالثة من تحضيرات فريق الاتفاق لعودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك لموسم 2022-2023.
يذكر أن الاتفاق يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 8 جولات.
ويواصل فريق الاتفاق تدريباته في إطار تحضيرات الفريق لعودة مباريات الدوري السعودي للمحترفين.