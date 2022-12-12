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لليوم الرابع على التوالي

الاحتجاجات تشتعل ضد رئيسة بيرو الجديدة

2022-12-12 الساعة 1:31
الاحتجاجات تشتعل ضد رئيسة بيرو الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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تزامنت الاحتجاجات، أمس الأحد، في البيرو ضد رئيسة البلاد الجديدة دينا بولوارتي مع تظاهرت تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق وإجراء انتخابات جديدة ودعوة إلى الإضراب العام المفتوح.

مطالب

ووفقًا لوسائل إعلام، تطالب هذه التحركات التي تنظم في مدن عدة في شمال البلاد وجنوبها لليوم الرابع على التوالي باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وتوقيف الرئيس السابق بيدرو كاستيّو. ويطالب المحتجون أيضًا بالإفراج عنه.

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واندفع آلاف الأشخاص إلى شوارع كاخاماركا وإريكيوبا وتاكنا وأداوايلاس وكوسكو وبونو على ما أظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة المحلية.

وأدت التظاهرات، في أنداوايلاس، السبت، إلى سقوط 20 جريحًا هم 16 مدنيًّا وأربعة عناصر من الشرطة، تجددت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة، الأحد.

إضراب مفتوح

وطلبت نقابات زراعية ومنظمات اجتماعية من المزارعين والسكان الأصليين الأحد، الدخول في إضراب مفتوح اعتبارًا من الثلاثاء، رافضين البرلمان ومطالبين بانتخابات مبكرة وبدستور جديد على ما جاء في بيان للجبهة الزراعية والريفية في البيرو.

وترى الجبهة التي تطالب أيضًا بـ”الإفراج الفوري” عن كاستيّو أن هذا الأخير لم “ينفذ انقلابًا” عندما حاول حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

ودعا حزب بيرو ليبري اليساري، في ليما، الأحد، إلى تظاهرة في ساحة سان مارتن مركز التظاهرات السياسية في البيرو.

ولم تدعم أوساط ليما السياسية منذ البداية كاستيّو وهو مدرس سابق في الأرياف، ورئيس نقابة بعيدة عن النخب، فيما كان يلقى دعمًا في مناطق جبال الأنديز منذ انتخابه في 2021.

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