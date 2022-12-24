Icon

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خلال تنشيط السوق وجذب الاستثمار الأجنبي

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف تعزيز اقتصاد المملكة

2022-12-24 الساعة 9:42
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف تعزيز اقتصاد المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تساهم استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية للمملكة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويعه، والتي تسعى إليه رؤية 2030.

الاستثمار الأجنبي

وتستهدف استراتيجية الملكية الفكرية، الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز البحث والتطوير، ودفع التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التبادل التجاري، ما يجعلها ركيزة تساعد في تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة لتلمس احتياجات المستثمرين: العدل وضمان الحقوق ديدن...

Img

6 اشتراطات لسفر المواطنين للخارج

وما يؤكد عليه ذلك ركيزة الاستثمار التجاري، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها، ما يساهم في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها.

كما تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفزات الابتكار والإبداع، مما يساهم في النمو الاقتصادي للمملكة، وهو ما تدعمه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

حماية الملكية الفكرية

وتعمل المملكة أيضًا على إنشاء نظام سريع ومستدام يوفر مستوى عاليًا من الحماية وفقًا لسياسات قائمة في مجال الملكية الفكرية، وهذا ما تستهدفه ركيزة حماية الملكية الفكرية بالاستراتيجية من أجل تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

ويأتي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داعمًا لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...
حصاد اليوم

كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...

حصاد اليوم
وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...
حصاد اليوم

وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

الرياضة
إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...
الرياضة

إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...

الرياضة
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
السعودية اليوم

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

السعودية اليوم
المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...
السعودية اليوم

المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...

السعودية اليوم
عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس
العالم

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس

العالم