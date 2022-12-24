الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف تعزيز اقتصاد المملكة

تساهم استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية للمملكة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويعه، والتي تسعى إليه رؤية 2030.

الاستثمار الأجنبي

وتستهدف استراتيجية الملكية الفكرية، الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز البحث والتطوير، ودفع التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التبادل التجاري، ما يجعلها ركيزة تساعد في تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

وما يؤكد عليه ذلك ركيزة الاستثمار التجاري، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها، ما يساهم في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها.

كما تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفزات الابتكار والإبداع، مما يساهم في النمو الاقتصادي للمملكة، وهو ما تدعمه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

حماية الملكية الفكرية

وتعمل المملكة أيضًا على إنشاء نظام سريع ومستدام يوفر مستوى عاليًا من الحماية وفقًا لسياسات قائمة في مجال الملكية الفكرية، وهذا ما تستهدفه ركيزة حماية الملكية الفكرية بالاستراتيجية من أجل تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.

ويأتي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داعمًا لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة العربية السعودية وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.