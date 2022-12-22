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من أجل بناء منظومة تدعم الاقتصاد

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة

2022-12-22 الساعة 3:33
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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جاء إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، لتحقيق تطلعاته للتحفيز على الإبداع والابتكار في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من الممكنات التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمكّن على الإبداع والابتكار من خلال هذه الاستراتيجية الوطنية.

ولي العهد

تحفيز التنافسية

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

وسيساهم دعم ولي العهد وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في الوصول إلى اقتصاد معرفي، كما تساهم هذه الاستراتيجية في خلق بيئة تمكن على الملكية الفكرية للقيام بدورها في تحفيز الإبداع في المملكة.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

وتتركز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

تبني الملكية الفكرية

كما ستساعد الاستراتيجية الباحثين والمبتكرين السعوديين الشباب على تبني الملكية الفكرية منذ مراحلهم الأولى في توليد الأفكار من خلال عمليات البحث والتطوير، وبالتالي تخطيط الأعمال وتنفيذها بناء على ذلك.

وتوفر أيضًا للمبتكرين وضوحًا رئيسًا في مشهد الملكية الفكرية وحرية الاستخدام فيما يتعلق بأفكارهم واختراعاتهم، وسيولد ذلك الاختراعات والأفكار الخلاقة من عقول سعودية إبداعية، حيث أكد ولي العهد أن المملكة لديها عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت.

تحفيز الاستثمار

كما ستمكن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين.

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