البرازيل تُمطر شباك كوريا الجنوبية برباعية في الشوط الأول

تقدم منتخب البرازيل على المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الأول برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق المنتخب البرازيلي بـ 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، ريتشارلسون، رافينيا، فينسيوس جونيور”.