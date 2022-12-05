البرازيل تُمطر شباك كوريا الجنوبية برباعية في الشوط الأول

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تقدم منتخب البرازيل على المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الأول برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
هدف البرازيل "36": #البرازيل 4-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/ijNuH8z02G
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وتفوق المنتخب البرازيلي بـ 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.
هدف البرازيل "28": البرازيل 3-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/cFrXW3zewD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، ريتشارلسون، رافينيا، فينسيوس جونيور”.
أما تشكيل المنتخب الكوري الجنوبي فجاء مكونًا من: “كيم سين جو، كيم جينسو، كيم ميناج، كيم مون هون، كيم يوونغ وون، جونج وويونج، هوانج إينيبيوم، لي جاسونج، هوانج هيتشان، سون هيونج مين، تشاو جوسونج”.
هدف البرازيل "7": #البرازيل 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/wkFFicZG2M
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل "13": البرازيل 2-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/CEumVnX9sg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022