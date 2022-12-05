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في ثمن نهائي مونديال قطر 2022

البرازيل تُمطر شباك كوريا الجنوبية برباعية في الشوط الأول

2022-12-05 الساعة 11:10
البرازيل تُمطر شباك كوريا الجنوبية برباعية في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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تقدم منتخب البرازيل على المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الأول برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق المنتخب البرازيلي بـ 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

وجاء تشكيل المنتخب البرازيلي مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدر ميليتاو، كاسيميرو، لوكاس باكيتا، نيمار، ريتشارلسون، رافينيا، فينسيوس جونيور”.

أما تشكيل المنتخب الكوري الجنوبي فجاء مكونًا من: “كيم سين جو، كيم جينسو، كيم ميناج، كيم مون هون، كيم يوونغ وون، جونج وويونج، هوانج إينيبيوم، لي جاسونج، هوانج هيتشان، سون هيونج مين، تشاو جوسونج”.

 

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