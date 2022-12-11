البناء المستدام ينوه بضرورة التزام الفاحصين بسياسات وأحكام المنصة

أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قائمة بمخالفات المهندسين الفاحصين القائمين بأعمال الفحص والمقدمة لخدمات البرنامج، والإنذارات المترتبة عليها، وذلك ضمن جهود البرنامج في رفع مستوى التزام مقدمي الخدمات، وضبط جودة عمليات الفحص.

وأوضح البرنامج في بيان له أن قائمة المخالفات والإنذارات تشمل مخالفات التأخر في زيارة مواقع الفحص وإعداد التقارير وعدم الالتزام بجودة تنفيذه، والاستخدام غير النظامي، أو بما يخل بأخلاقيات المهنة واستغلال طالب الخدمة.

أنظمة ولوائح تقديم الخدمة

كما شدد البناء المستدام على الالتزام بأنظمة ولوائح تقديم الخدمة، وضرورة وجود تأمين معتمد ضد الأخطاء المهنية، مدة الاعتماد، إضافة إلى التزام مقدمي الخدمات الإقرار بكامل المسؤولية تجاه الخدمات المقدمة والتبعات، والتزامه بصحة وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للبرنامج.

وأشار البرنامج إلى أن خدمات فحص الجودة في برنامج “البناء المستدام” تقدم للراغبين المقبلين على البناء من المطورين العقاريين أو الأفراد من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بناءها وتجاوز كافة مراحل الفحص بنجاح.

رفع جودة واستدامة العقارات

يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعياً لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة والاستدامة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها البرنامج متمثلة في فحص جودة البناء، وخدمة الاستدامة للمباني السكنية والتجارية والمجتمعات مثل الأحياء القائمة أو الأراضي التي يتم العمل على تطويرها.

قائمة بمخالفات الفاحصين والعقوبات المترتبة عليها