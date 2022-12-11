Icon

الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهود البرنامج لضبط جودة عمليات الفحص

البناء المستدام ينوه بضرورة التزام الفاحصين بسياسات وأحكام المنصة

2022-12-11 الساعة 10:29
البناء المستدام ينوه بضرورة التزام الفاحصين بسياسات وأحكام المنصة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قائمة بمخالفات المهندسين الفاحصين القائمين بأعمال الفحص والمقدمة لخدمات البرنامج، والإنذارات المترتبة عليها، وذلك ضمن جهود البرنامج في رفع مستوى التزام مقدمي الخدمات، وضبط جودة عمليات الفحص.

وأوضح البرنامج في بيان له أن قائمة المخالفات والإنذارات تشمل مخالفات التأخر في زيارة مواقع الفحص وإعداد التقارير وعدم الالتزام بجودة تنفيذه، والاستخدام غير النظامي، أو بما يخل بأخلاقيات المهنة واستغلال طالب الخدمة.

قد يهمّك أيضاً
Img

المغرب أطاح بإسبانيا والبرتغال ليشق طريقه نحو نصف النهائي

Img

السديس: تعظيم ونشر ثقافة التطوع في الحرمين هدف محوري

أنظمة ولوائح تقديم الخدمة

كما شدد البناء المستدام على الالتزام بأنظمة ولوائح تقديم الخدمة، وضرورة وجود تأمين معتمد ضد الأخطاء المهنية، مدة الاعتماد، إضافة إلى التزام مقدمي الخدمات الإقرار بكامل المسؤولية تجاه الخدمات المقدمة والتبعات، والتزامه بصحة وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة للبرنامج.

وأشار البرنامج إلى أن خدمات فحص الجودة في برنامج “البناء المستدام” تقدم للراغبين المقبلين على البناء من المطورين العقاريين أو الأفراد من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بناءها وتجاوز كافة مراحل الفحص بنجاح.

رفع جودة واستدامة العقارات

يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعياً لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة والاستدامة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها البرنامج متمثلة في فحص جودة البناء، وخدمة الاستدامة للمباني السكنية والتجارية والمجتمعات مثل الأحياء القائمة أو الأراضي التي يتم العمل على تطويرها.

قائمة بمخالفات الفاحصين والعقوبات المترتبة عليها

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا
السعودية اليوم

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا

السعودية اليوم
نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...
الرياضة

نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...

الرياضة
تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...
السعودية اليوم

تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...

السعودية اليوم
جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...
السعودية اليوم

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...

السعودية اليوم
إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان
نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر
كأس العالم

نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر

كأس العالم
أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...
تقارير

بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...

تقارير