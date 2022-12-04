التشكيل الرسمي لـ السنغال في مواجهة إنجلترا

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أعلن السنغالي آليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال (أسود التيرانجا)، تشكيل فريقه أمام إنجلترا، مساء اليوم الأحد، لخوض المباراة المصيرية التي ستجمع بينهما بعد أقل من ساعة ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.
وتقام المباراة المرتقبة بين منتخبي السنغال وإنجلترا، بعد قليل، على أرضية ملعب استاد البيت في رابع مواجهات دور الـ16 بالمونديال.
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي.
خط الوسط: ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس.
خط الهجوم: إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا.
وتأهل منتخب السنغال لدور الـ16 في كأس العالم بعد أن حل في وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزه على قطر والإكوادور وهزيمته من هولندا التي تصدرت الترتيب.