التشكيل المتوقع لـ مباراة الأرجنتين ضد فرنسا

ستكون مباراة الأرجنتين ضد فرنسا غدًا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، كون المنتخبين يتنافسان على نيل اللقب الثالث في البطولة العالمية.

وكان المنتخب الفرنسي سبق له التتويج بكأس العالم مرتين عامي 1998 و 2018، أما منتخب الأرجنتين ففاز باللقب مرتين عامي 1978 و 1986.

الأرجنتين ضد فرنسا

وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيمليانو مارتينيز بحراسة المرمى، أكونيا، أوتامندي، روميرو، مولينا، أليكسيس، إينزو فيرنانديز، رودريجو دي بول، ميسي، جوليان ألفاريز، دي ماريا”.

أما تشكيل منتخب فرنسا المتوقع سيكون مكونًا من: “هوجو لوريس بحراسة المرمى، ثيو هيرنانديز، رافائيل فاران، أوباميكانو، كوندي، رابيو، تشواميني، جريزمان، مبابي، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو”.

القيمة التسويقية

ويملك المنتخب الفرنسي قيمة تسويقية تُقدر بـ مليار و 3 ملايين يورو، كما يُعد كيليان مبابي هو الأعلى بين لاعبي المنتخب الفرنسي بقيمة 160 مليون يورو.

أما القيمة التسويقية لـ منتخب الأرجنتين فهي 645 مليون يورو، ويُعد لاوتارو مارتينيز أعلى لاعبي منتخب التانجو من ناحية القيمة التسويقية بقيمة 75 مليون يورو، أما النجم ليونيل ميسي فقيمته التسويقية هي 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان تأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الفوز على المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، بينما تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب الكرواتي بثلاثية دون رد.

وتُنقل مباراة الأرجنتين ضد فرنسا، عبر قنوات MATCH FOOTBALL 1 , ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, ORTB.