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ضمن منافسات كأس الملك

التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والشباب

2022-12-22 الساعة 4:22
التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والشباب
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والشباب ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وسط صراع قوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الاتحاد والشباب

وتنطلق مباراة الاتحاد والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

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وتُعتبر مواجهة اليوم هي العاشرة بينهما ضمن منافسات كأس الملك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق 6 انتصارات وسجل 14 هدفًا، فيما حقق الشباب الفوز 3 مرات وأحرز 15 هدفًا.

الشباب ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الاتحاد والشباب اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله الجدعاني، مدالله العليان، عمر هوساوي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، إيغور كورونادو، طارق حامد، هيلدر كوستا، نور الدين البحار وروماينيو.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الشباب المباراة بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، متعب الحربي، سعيد الربيعي، إيفر بانيغا، حسين القحطاني، كارلوس جونيور، كريستيان جوانكا، آرون بوبيندزا وسانتي مينا.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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