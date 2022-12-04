التشكيل المتوقع لمباراة السنغال وإنجلترا اليوم

يشهد اليوم الأحد، رابع مباريات دور الـ16 من مونديال قطر 2022، عندما يلتقي منتخبا السنغال وإنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب البيت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي بالمونديال.

تشكيل إنجلترا المتوقع

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير، لوك شو

خط الوسط: رايس، هندرسون، بيلينجهام

الهجوك: فودين، هاري كين، ماركوس راشفورد

تشكيلة السنغال المتوقعة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي

خط الوسط: باب جايي، باتي سيس، إدريسا جاي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، إليمان ندياي، بولاي ديا

مباراة قوية

ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره إنجلترا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تستضيفها حاليًا، من أجل بطاقة ربع النهائي التي ستقود المتأهل لضرب موعد مع المتأهل من مواجهة فرنسا حامل اللقب وبولندا.

ويعتبر منتخب إنجلترا أحد المرشحين للفوز بالبطولة لكنه سيكون أمام مهمة صعبة للوصول للدور المقبل أمام أسود التيرانجا، الذين يغيب عنهم أحد أبرز نجوم الجيل الحالي وهو ساديو ماني للإصابة لتي ألمت به قبل المونديال.