التعليم: 300 مقعد ومنحة في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام
أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص 300 مقعد للتدريب الطبي للسعوديين في شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا، من خلال البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرج (IPGMTS)، بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB).
ودعت وزارة التعليم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل، عبر الرابط، علماً أن الالتحاق بالبرنامج التدريبي سيكون خلال شهر أبريل 2023.
وتشمل المقاعد المتاحة مختلف التخصصات الطبية العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، التي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.