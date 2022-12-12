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الالتحاق بالبرنامج خلال أبريل المقبل

التعليم: 300 مقعد ومنحة في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

2022-12-12 الساعة 5:04
التعليم: 300 مقعد ومنحة في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا
المواطن - واس

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أعلنت وزارة التعليم عن تخصيص 300 مقعد للتدريب الطبي للسعوديين في شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا، من خلال البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرج (IPGMTS)، بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB).

مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية

ودعت وزارة التعليم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل، عبر الرابط، علماً أن الالتحاق بالبرنامج التدريبي سيكون خلال شهر أبريل 2023.

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مختلف التخصصات

وتشمل المقاعد المتاحة مختلف التخصصات الطبية العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، التي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.

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