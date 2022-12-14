الجارديان: منتخب المغرب حطم الصور النمطية للمونديال

اهتمت الصحف العالمية بقصة نجاح وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، خاصة بعد تداول صور اللاعبين مع أمهاتهم داخل الملاعب وما حملته تلك الصور لقيم إيجابية عن اللاعبين.

مشوار الذهب

وبدوره، حجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا ضد المغرب في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب البيت، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

صورة دائمة

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، إن صعود المغرب السريع في كأس العالم يساعد على تحطيم صور نمطية للمونديال.

ونشرت الصحيفة منشوراً للاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي كتب فيه عبارة “أنا أحبك يا أمي” تحت صورة لوالدته سعيدة مو، وهي تقبله على خده بعد ركلة جزاء حاسمة ضد إسبانيا في دور الـ16. وأضافت الجارديان: ستكون هذه واحدة من الصور الدائمة لكأس العالم في قطر.

الأم كلمة السر

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن العديد من أمهات لاعبي المنتخب المغربي حطمن الصور النمطية للمونديال، ولم تكن والدة حكيمي مجرد تابعة لنجاح ابنها، بل هي من ساعدت في تمويل طموحاته الكروية من عملها في مجال تنظيف المنازل بينما كان زوجها يعمل بائعًا متجولًا في مدريد.

ونقلت الجارديان عن حكيمي قوله، في مقابلة مع موقع بوندزليغا دوت كوم: أناضل كل يوم من أجلهما. لقد ضحيا من أجلي.

Morocco's Sofiane Boufal celebrating with his mother is EVERYTHING. pic.twitter.com/h3XdhTeKe3 — Ahmed Ali (@MrAhmednurAli) December 10, 2022

مكانة الأم

وتحمل صور حكيمي ومقاطع فيديو للمهاجم سفيان بوفال وهو يرقص مع والدته ويثبت حجابها بعد الفوز في دور ربع النهائي على البرتغال، يوم السبت الماضي، أكثر من مجرد صورة حققت انتشارًا سريعًا. لقد أصبحت رمزًا قويًا لأهمية الأمهات في هذه الثقافات المعنية، وفقًا للصحيفة البريطانية.

ورسخ لاعبو المنتخب المغربي عادة إيجابية لجميع لاعبي كرة القدم في مختلف الأعمار والتي تستحقها كل أم على وجه الأرض، ففي لحظة انطلاق صافرة نهاية أي مباراة يشاهد الجميع انطلاق أفراح لاعبي المغرب بمشاركة بعض أمهاتهم.