الجارديان: منتخب المغرب حطم الصور النمطية للمونديال

اهتمت الصحف العالمية بقصة نجاح وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، خاصة بعد تداول صور اللاعبين مع أمهاتهم داخل الملاعب وما حملته تلك الصور لقيم إيجابية عن اللاعبين.

وبدوره، حجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا ضد المغرب في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب البيت، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، إن صعود المغرب السريع في كأس العالم يساعد على تحطيم صور نمطية للمونديال.

ونشرت الصحيفة منشوراً للاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي كتب فيه عبارة “أنا أحبك يا أمي” تحت صورة لوالدته سعيدة مو، وهي تقبله على خده بعد ركلة جزاء حاسمة ضد إسبانيا في دور الـ16. وأضافت الجارديان: ستكون هذه واحدة من الصور الدائمة لكأس العالم في قطر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن العديد من أمهات لاعبي المنتخب المغربي حطمن الصور النمطية للمونديال، ولم تكن والدة حكيمي مجرد تابعة لنجاح ابنها، بل هي من ساعدت في تمويل طموحاته الكروية من عملها في مجال تنظيف المنازل بينما كان زوجها يعمل بائعًا متجولًا في مدريد.

ونقلت الجارديان عن حكيمي قوله، في مقابلة مع موقع بوندزليغا دوت كوم: أناضل كل يوم من أجلهما. لقد ضحيا من أجلي.

Morocco's Sofiane Boufal celebrating with his mother is EVERYTHING.

pic.twitter.com/h3XdhTeKe3

— Ahmed Ali (@MrAhmednurAli) December 10, 2022