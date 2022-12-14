Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
تقارير
كأس العالم
اهتمام عالمي بقيم اللاعبين

الجارديان: منتخب المغرب حطم الصور النمطية للمونديال

2022-12-14 الساعة 12:40
الجارديان: منتخب المغرب حطم الصور النمطية للمونديال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

اهتمت الصحف العالمية بقصة نجاح وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، خاصة بعد تداول صور اللاعبين مع أمهاتهم داخل الملاعب وما حملته تلك الصور لقيم إيجابية عن اللاعبين.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

مشوار الذهب

وبدوره، حجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

قد يهمّك أيضاً
Img

ملك البحرين: جهود السعودية تسهم في حفظ استقرار المنطقة

Img

بيان القمة السعودية الصينية .. استمرار العمل المشترك بجميع المجالات وتعميق العلاقات...

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا ضد المغرب في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب البيت، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

أشرف حكيمي مع والدته
حكيمي مع والدته – المصدر @fifaworldcup_ar

صورة دائمة

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، إن صعود المغرب السريع في كأس العالم يساعد على تحطيم صور نمطية للمونديال.

ونشرت الصحيفة منشوراً للاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي كتب فيه عبارة “أنا أحبك يا أمي” تحت صورة لوالدته سعيدة مو، وهي تقبله على خده بعد ركلة جزاء حاسمة ضد إسبانيا في دور الـ16. وأضافت الجارديان: ستكون هذه واحدة من الصور الدائمة لكأس العالم في قطر.

سفيان بوفال
احتفال بوفال ووالدته – المصدر @fifaworldcup_ar

الأم كلمة السر

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن العديد من أمهات لاعبي المنتخب المغربي حطمن الصور النمطية للمونديال، ولم تكن والدة حكيمي مجرد تابعة لنجاح ابنها، بل هي من ساعدت في تمويل طموحاته الكروية من عملها في مجال تنظيف المنازل بينما كان زوجها يعمل بائعًا متجولًا في مدريد.

ونقلت الجارديان عن حكيمي قوله، في مقابلة مع موقع بوندزليغا دوت كوم: أناضل كل يوم من أجلهما. لقد ضحيا من أجلي.

مكانة الأم

وتحمل صور حكيمي ومقاطع فيديو للمهاجم سفيان بوفال وهو يرقص مع والدته ويثبت حجابها بعد الفوز في دور ربع النهائي على البرتغال، يوم السبت الماضي، أكثر من مجرد صورة حققت انتشارًا سريعًا. لقد أصبحت رمزًا قويًا لأهمية الأمهات في هذه الثقافات المعنية، وفقًا للصحيفة البريطانية.

ورسخ لاعبو المنتخب المغربي عادة إيجابية لجميع لاعبي كرة القدم في مختلف الأعمار والتي تستحقها كل أم على وجه الأرض، ففي لحظة انطلاق صافرة نهاية أي مباراة يشاهد الجميع انطلاق أفراح لاعبي المغرب بمشاركة بعض أمهاتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا
كأس العالم

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا

كأس العالم
احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث
العالم

احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

العالم
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...
كأس العالم

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...

كأس العالم
إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي
الرياضة

إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي

الرياضة
كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث
العالم

كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث

العالم
مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...
السعودية اليوم

مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...

السعودية اليوم
تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...
العالم

تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...

العالم