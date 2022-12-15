الجماهير المغربية تهاجم حمدالله

هاجمت جماهير المنتخب المغربي، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، بعد إهداره فرصتين محققتين للتسجيل في شباك المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2022.

حمدالله يُهدر برعونة

وكان نجم نادي الاتحاد حل بديلًا في الشوط الثاني أمام المنتخب الفرنسي وأهدر فرصتين منهم كرة راوغ فيها كثيرًا ولكن دون جدوى لتُقطع منه، وترتد بهجمة خطيرة ضد المنتخب المغربي.

ولم يفلح نجم نادي الاتحاد في تسجيل أي أهداف حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2/ 0 ضمن مباريات نصف نهائي المونديال.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

فرنسا إلى النهائي

وكشر المنتخب المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي عبر هجمات حكيم زياش وعبدالرزاق حمدالله ويوسف النصيري ولكن دون جدوى.

وبعد خطأ في التمركز من اللاعب أشرف حكيمي، راوغ مبابي دفاعات المنتخب المغربي ليسدد الكرة تجاه الحارس ياسين بونو التي ارتدت منه ليسددها مواني محرزًا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ80.

سيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل، بينما يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي في مباراة صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.