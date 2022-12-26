الجماهير تترقب انطلاق رالي داكار السعودية 2023

تتواصل التجهيزات الأخيرة قبل خمسة أيام من الحدث العالمي المنتظر؛ رالي داكار السعودية 2023، الذي تستضيفه المملكة للمرةِ الرابعةِ على التوالي، بنسخته الـ45 في تاريخ الرالي، وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 15 يناير 2023.

استعدادات لانطلاق رالي داكار السعودية

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة؛ لضمان استمرار الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وتقديم نسخة نموذجية من الرالي، والتأكيد على قدرات وإمكانات المملكة التنظيمية في استضافة أكبر الفعاليات والأحداث العالمية، حيث يجري العمل في الوقت الحالي، من أجلِ وضع اللمسات الأخيرةِ على المسار، وتجهيزه بالمعدات التقنية اللازمة، لقياس التوقيت، وتفقد نقاط المرور والمراقبة، إلى جانبِ إنشاء معسكر الإقامة المؤقت “البيفواك” في المراحل الأولى، والتي تستضيفها ينبع.

ويشارك في نسخة رالي داكار السعودية 2023، مجموعة من المتسابقين يمثلون 68 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كما يضم السباق أكثر من 455 مركبة في مختلف الفئات، فيما يتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة، و14 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض، على أن يخوض المتسابقون خلالها 4 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية في منطقة الربع الخالي.

المسافة الإجمالية

وتبلغُ المسافة الإجمالية لرالي داكار السعودية 2023، أكثر من 8500 كيلومتراً، يشاهد خلالها المتسابقون المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق الأثرية في المملكة، فيما ستنطلقُ المركبات من مدينة ينبع على شواطئ البحر الأحمر، مروراً إلى نقطة النهاية في الدمام على ساحل الخليج العربي، ختاماً بالعلا وحائل والدوادمي والرياض، وحرض، والربع الخالي وشيبة والهفوف.

ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة غداً، على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح في الـ31 من شهر ديسمبر 2022، وذلك قبل انطلاق المنافسات الرسمية مطلعِ يناير القادم.