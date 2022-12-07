الجماهير: سفيان مرابط الأفضل بكأس العالم 2022

ظهر نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، سفيان مرابط بشكل مميز ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة.

تألق سفيان مرابط

وخطف سفيان مرابط الأنظار في النسخة الحالية، خاصة بعد تحامله على إصابته، والمشاركة في مباراة المغرب ضد إسبانيا، ليُقدم مستوى مميزًا؛ ويُساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يُعد أفضل لاعب في المونديال وليس الأفضل عربيًا فقط، ليصبح اسم النجم المغربي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الأربعاء.

الأفضل بالمونديال

وقال ماجد الشيباني: “سفيان مرابط هو أكثر لاعب قطع مسافات في مباراة المغرب وإسبانيا 14.86 كم.. نسبة نجاح سفيان في الصراعات الثنائية على الأرض مع لاعبي إسبانيا في 120 دقيقة 100٪، للتاريخ يا أسد، للتاريخ يا وحش”.

وكتب حساب “تكتيكي”: ” المُحارب سفيان مرابط؟.. يقول رود خوليت: حاولت إقناعه باللعب لهولندا ولكنه رفض ذلك وفضل المغرب، حاليًا هو واحد من أفضل لاعبي المونديال”، وقال نواف: “سفيان ضد إسبانيا .. أفضل لاعب في البطولة”.

وعلق راشد قائلًا: “سفيان مرابط ضد إسبانيا، حرفيًا تشعر أنه عملاق ، ووسط إسبانيا أقزام أمامه.. مباراة للتاريخ”، وكتب عبدالرحمن السالمي: “نجم المونديال .. سفيان رجل بألف.. ما شاء الله”.

وتابع أمير: “سفيان نسخة من كانتي بنكهة مغربية، محارب فوق أرضية الميدان لا يكل ولا يمل ولا حتى يتعب في كل جزء من الملعب سيظهر لك يقطع كُرات، يركض، يغطي مساحات كبيرة في الملعب، يتفوق بالثنائيات والالتحامات بفضل قوته البدنية لا يتأثر بالإصابات ويتحامل على نفسه من أجل منتخبه، شعبه، أهله”.

وأضاف أحمد موسى: “سفيان مرابط أهم لاعب في المغرب، أهم مركز في أي فريق هو مركز رقم ٦ حاليًا في الطرق الحديثة عليه عوامل كثيرة في بناء شخصية الفريق.. بيقطع وبيعمل هجمة مرتدة، اللاعب ده نموذج للمركز ده، لما الهجمة بتكون على المغرب مش بيروح على الكورة لا ده بيقفل كل الثغرات المتاحة”.