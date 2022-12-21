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وفقا للمتحدث الرسمي للأرصاد

الحالة المطرية بجدة لن تكون بمعدلات 24 نوفمبر

2022-12-21 الساعة 2:03
الحالة المطرية بجدة لن تكون بمعدلات 24 نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد مؤشرات على أن الحالة المطرية على جدة ستكون بمعدلات أمطار 24 نوفمبر.

وأوضح  القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن المركز يراقب تطورات الحالة الجوية على مناطق المملكة ويقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية استعدادًا لأي تعاملات ميدانية بسبب استمرار هطول الأمطار.

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خطة ميدانية

من جهة أخرى، رفعت أمانة محافظة جدة مستوى جاهزيتها لتنفيذ الخطة الميدانية، بالتزامن مع الحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”، أن الاستعدادات تمثلت في استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة، وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، لتفعيل الخطة الموسمية.

وبينت أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركز إسناد، وذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.

 

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