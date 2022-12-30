Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
محلل الطقس عقيل العقيل يوضح

الحالة المطرية على جدة لا علاقة لها بالاستمطار

2022-12-30 الساعة 12:21
الحالة المطرية على جدة لا علاقة لها بالاستمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث محلل الطقس والمناخ عقيل العقيل، عن علاقة عملية الاستمطار ودورها في غزارة الأمطار التي شهدتها جدة.

وأكد العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن الاستمطار ليس سببًا ولا علاقة له بغزارة الأمطار في جدة، التي شهدت حالة مطرية شديدة منذ أمس.

أعلى كمية أمطار

وفي وقت سابق، أشار العقيل إلى أن أعلى كمية هطول أمطار سجلت في محافظة جدة كانت في حي البساتين وهي قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية وبدأت تتعرض مع ساعات مساء أمس الخميس لأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الغزارة، يُتوقع استمراها عدة أيام.

توقعات الأرصاد اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون
تقارير

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

تقارير
المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت
السعودية اليوم

المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت

السعودية اليوم
الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...
السعودية اليوم

الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

آخر الاخبار
المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...
السعودية اليوم

المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...

السوق
تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير
صحة وطب‎

تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير

صحة وطب‎
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...
السعودية اليوم

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...

السعودية اليوم