الحالة المطرية على جدة لا علاقة لها بالاستمطار

تحدث محلل الطقس والمناخ عقيل العقيل، عن علاقة عملية الاستمطار ودورها في غزارة الأمطار التي شهدتها جدة.

وأكد العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن الاستمطار ليس سببًا ولا علاقة له بغزارة الأمطار في جدة، التي شهدت حالة مطرية شديدة منذ أمس.

أعلى كمية أمطار

وفي وقت سابق، أشار العقيل إلى أن أعلى كمية هطول أمطار سجلت في محافظة جدة كانت في حي البساتين وهي قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة.

كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية وبدأت تتعرض مع ساعات مساء أمس الخميس لأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الغزارة، يُتوقع استمراها عدة أيام.

توقعات الأرصاد اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.