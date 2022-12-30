الحالة المطرية على جدة لا علاقة لها بالاستمطار

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
تحدث محلل الطقس والمناخ عقيل العقيل، عن علاقة عملية الاستمطار ودورها في غزارة الأمطار التي شهدتها جدة.
فيديو | هل الاستمطار كان سببا في غزارة الأمطار على جدة؟
محلل الطقس عقيل العقيل: لا علاقة له في أمطار جدة #الإخبارية pic.twitter.com/yFFxtZRgQ5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022
وأكد العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن الاستمطار ليس سببًا ولا علاقة له بغزارة الأمطار في جدة، التي شهدت حالة مطرية شديدة منذ أمس.
وفي وقت سابق، أشار العقيل إلى أن أعلى كمية هطول أمطار سجلت في محافظة جدة كانت في حي البساتين وهي قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة.
كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية وبدأت تتعرض مع ساعات مساء أمس الخميس لأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الغزارة، يُتوقع استمراها عدة أيام.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).
كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.