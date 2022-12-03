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عقب الخسارة ضد هولندا بثلاثية

الحزن يخيم على لاعبي منتخب أمريكا بعد توديع مونديال 2022

2022-12-03 الساعة 8:55
الحزن يخيم على لاعبي منتخب أمريكا بعد توديع مونديال 2022
المواطن - الرياض

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سيطرت حالة من الحزن على لاعبي منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بعد توديع نهائيات كأس العالم 2022 رسميًا.

الخسارة ضد هولندا

ولعبت هولندا ضد أمريكا، مساء اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي، في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وفاز الطواحين بنتيجة 3/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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احتفال ديباي – المصدر @fifaworldcup_ar

حزن لاعبي منتخب أمريكا

ونشر حساب كأس العالم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي منتخب أمريكا بعد نهاية مواجهة هولندا، وبدت علامات الحزن عليهم، وتمنى لهم التوفيق في المشاركة القادمة.

منتخب أمريكا
الحزن يُخيم على لاعبي أمريكا – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدوا أن أمريكا لا تستحق التأهل إلى الدور التالي، بعد المستوى المخيب الذي قدمه المنتخب، وشددوا على أن كريستيان بوليسيتش هو الاستثناء الوحيد، حيث ظهر بشكل مميز.

وكان منتخب أمريكا الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط من التعادل ضد ويلز وإنجلترا، والفوز على إيران.

منتخب أمريكا
الحزن يُخيم على لاعبي أمريكا – المصدر @fifaworldcup_ar

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