الحصيني: في السابع من ديسمبر تبدأ المربعانية وفيه الانقلاب الشتوي

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، خصائص شهر ديسمبر المناخية.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “خصائص ديسمبر المناخية يوافق هذا العام بالهجري من 5/7 إلى 1444/6/7هـ من أشهر الشتاء، وفي السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء”.

الانقلاب الشتوي

وأضاف الحصيني: “في شهر ديسمبر يحدث الانقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر، بينما يوافق هذا العام عدة حالات ممطرة”.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.