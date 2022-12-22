عمة خبير في المناعة والعدوى ماتت بسبب خلطة شعبية

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كشف أستاذ المناعة والعدوى الدكتور هُمام عقيل، خطورة الأعشاب والخلطات الشعبية، مشيرًا إلى وفاة عمته بسببها.
د.هُمام عقيل (أستاذ المناعة والعدوى): الأعشاب والخلطات الشعبية تدمر الجسم، وعمتي ماتت بسبب خلطة من هذه الخلطات @HomamAgeel@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/86CEEd9buEقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 22, 2022
وأكد عقيل، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن الأعشاب والخلطات الشعبية تدمر الجسم.
ونصح أستاذ المناعة والعدوى بتناول التطعيمات، مضيفًا: اجعل حياتك معتدلة، لا تقل مكملات غذائية، وكركم وفلفل، ومرة، وغيرها.
وتابع: أي شركة أو أي مختبر بحث، إذا يعلم أن الكركم توجد به مادة تعالج أي مرض، أنا أصير مالتي مليونير من هذا الأمر، مضيفًا: لما لا أقوم بأخذ هذه المادة، وأستخرجها وأبيعها.
وأكد عقيل ضرر الأعشاب والخلطات الشعبية، مضيفًا: عمتي توفيت بسبب خلطة من هذه الخلطات، فهذه تدمر الكلى والكبد، وتدمر الجسم.
عن فيروس كورونا، تابع: كورونا ما زال موجودًا، ولكن اللقاح يفي بالغرض حتى الآن، ويجب أن نستمع لنشرات التوعية من وزارة الصحة.
وتابع: إذا احتجنا جرعة جديدة، لابد أن نتبع الوزارة، لا أن نتبع أشخاص عندهم متابعين كثر فقط.