الدفاع المدني: إطلاق الإنذار المبكر في جدة تزامنًا مع الحالة المطرية

أعلن متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، أن إطلاق إنذار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في محافظة جدة، تزامن مع الحالة المطرية.

أخذ الحيطة والحذر

ودعا الحمادي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، الجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بالإرشادات.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة؛ من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي يتراوح منسوبها من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة المطرية يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.