الدفاع المدني: إطلاق الإنذار المبكر في جدة تزامنًا مع الحالة المطرية

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح
أعلن متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، أن إطلاق إنذار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في محافظة جدة، تزامن مع الحالة المطرية.
ودعا الحمادي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، الجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بالإرشادات.
في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته باستمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة؛ من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي يتراوح منسوبها من متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة المطرية يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.