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داعية إلى الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

2022-12-04 الساعة 3:40
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
المواطن - الرياض

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، بدءًا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

توخي الحيطة

وقالت المديرية إنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

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كما ستتأثر أجزاء من منطقة الرياض وحائل بأمطار متوسطة في مجملها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية ( رفحاء ) والمنطقة الشرقية ( حفر الباطن ).

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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