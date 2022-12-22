الدوسري يُنافس على أفضل هدف بكأس العالم 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة للأفضل في كأس العالم 2022، ويتقدمهم هدف نجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري.
وكشف “فيفا” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن الأهداف المرشحة للأفضل بمونديال قطر 2022، ودعا الجماهير للتصويت، وجاء هدف سالم الدوسري في المقدمة، مؤكدًا أنه هدف قاد السعودية للفوز على الأرجنتين بجهد رائع.
ورشح فيفا كلاً من؛ هدف البرازيلي ريتشاليسون ضد صربيا، الهولندا كودي جاكبو أمام الإكوادور، تسديدة الأرجنتين إنزو فرنانديز ضد المكسيك، هدف الكاميروني فينسنت أبو بكر أمام صربيا.
كما اختار “فيفا”، الهدف الذي سجله المكسيكي لويس شافيز ضد السعودية، تسديدة الفرنسي كيليان مبابي في شباك بولندا، هدف ريتشارليسون أمام كوريا الجنوبية، صاروخية سيونج هو بايك ضد البرازيل، وهدف نجم السيليساو نيمار ضد كرواتيا.
وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد فاز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس العالم 2022، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.