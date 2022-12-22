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قاد السعودية للفوز على الأرجنتين

الدوسري يُنافس على أفضل هدف بكأس العالم 2022

2022-12-22 الساعة 5:08
الدوسري يُنافس على أفضل هدف بكأس العالم 2022
المواطن - مروة نبيل

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة للأفضل في كأس العالم 2022، ويتقدمهم هدف نجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري.

هدف الدوسري ضمن الترشيحات

وكشف “فيفا” عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن الأهداف المرشحة للأفضل بمونديال قطر 2022، ودعا الجماهير للتصويت، وجاء هدف سالم الدوسري في المقدمة، مؤكدًا أنه هدف قاد السعودية للفوز على الأرجنتين بجهد رائع.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

ورشح فيفا كلاً من؛ هدف البرازيلي ريتشاليسون ضد صربيا، الهولندا كودي جاكبو أمام الإكوادور، تسديدة الأرجنتين إنزو فرنانديز ضد المكسيك، هدف الكاميروني فينسنت أبو بكر أمام صربيا.

كودي جاكبو
احتفال جاكبو – المصدر @fifaworldcup_ar

كما اختار “فيفا”، الهدف الذي سجله المكسيكي لويس شافيز ضد السعودية، تسديدة الفرنسي كيليان مبابي في شباك بولندا، هدف ريتشارليسون أمام كوريا الجنوبية، صاروخية سيونج هو بايك ضد البرازيل، وهدف نجم السيليساو نيمار ضد كرواتيا.

نيمار
نيمار – المصدر @fifaworldcup_ar

منتخب الأرجنتين يحصد اللقب

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد فاز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس العالم 2022، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1978 و1986.

منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

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