الرئيس الفرنسي يواسي مبابي

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واسى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللاعب كيليان مبابي، بعد خسارة المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.
الرئيس الفرنسي #ماكرون يواسي #مبابي بعد الخسارة أمام #الأرجنتين في نهائي #كأس_العالم قطر 2022
الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/d2K7SE5MQ1قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وحرص ماكرون على توجيه كلمات محفزة وداعمة للاعب الفرنسي بعد خسارة الديوك للقب المونديال، وعدم قدرتهم على الفوز بكأس العالم للدورة الثانية على التوالي.
وكان نجم باريس سان جيرمان أبدع وتألق في المباراة النهائية، حيث سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”.