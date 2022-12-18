الرئيس الفرنسي يواسي مبابي

واسى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللاعب كيليان مبابي، بعد خسارة المنتخب الفرنسي لنهائي كأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية.

وحرص ماكرون على توجيه كلمات محفزة وداعمة للاعب الفرنسي بعد خسارة الديوك للقب المونديال، وعدم قدرتهم على الفوز بكأس العالم للدورة الثانية على التوالي.

وكان نجم باريس سان جيرمان أبدع وتألق في المباراة النهائية، حيث سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”.