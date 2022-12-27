الزائر الأبيض يزين مرتفعات جبل اللوز

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء
شهدت مرتفعات جبل اللوز في مدينة نيوم بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة من الثلوج بشكل لافت.
تساقط كميات كبيرة من الثلوج على مرتفعات #جبل_اللوز في #نيوم pic.twitter.com/6lTmqVcivH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 27, 2022
ووثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “العربية”، ومركز طقس العرب، تساقط الثلوج على جبال اللوز بتبوك وتشكيلها لوحة طبيعية جميلة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
صباح مميز بنكهة الثلوج في #جبل_اللوز
المصدر: @Jabal__allawz pic.twitter.com/jngsKhw2nE
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 27, 2022
وتمر منطقة تبوك بحالة جوية خلال هذه الفترة التي زامنها موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد اعتادته منطقة تبوك كل عام.
وفي وقت سابق، كشف مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الهطولات الثلجية في شمال المملكة وخاصة “جبال اللوز” وما جاورها تعتمد على عاملين أساسيين هما: مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية “منطقة علقان وجبل اللوز”، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، ونادرًا ما يصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة.
وأشار إلى أن الأساس الثاني هو مدى نزول خط التجمد، حيث إن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية مثل خط 540 في طبقة الـ 500 mb وخط 130 في طبقة 850 mb.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.
ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.