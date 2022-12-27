الزائر الأبيض يزين مرتفعات جبل اللوز

شهدت مرتفعات جبل اللوز في مدينة نيوم بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة من الثلوج بشكل لافت.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها قناة “العربية”، ومركز طقس العرب، تساقط الثلوج على جبال اللوز بتبوك وتشكيلها لوحة طبيعية جميلة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.

موجة قطبية

وتمر منطقة تبوك بحالة جوية خلال هذه الفترة التي زامنها موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد اعتادته منطقة تبوك كل عام.

وفي وقت سابق، كشف مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الهطولات الثلجية في شمال المملكة وخاصة “جبال اللوز” وما جاورها تعتمد على عاملين أساسيين هما: مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية “منطقة علقان وجبل اللوز”، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، ونادرًا ما يصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة.

وأشار إلى أن الأساس الثاني هو مدى نزول خط التجمد، حيث إن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية مثل خط 540 في طبقة الـ 500 mb وخط 130 في طبقة 850 mb.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.