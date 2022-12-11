الزمالك يهزم بيراميدز بهدف يتيم

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا مهمًّا على ضيفه نادي بيراميدز بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الزمالك وبيراميدز

وبدأت المباراة سريعًا بضغط هجومي من قبل لاعبي الفريق الأبيض، حيث تمكن مصطفى شلبي من إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض من تصويبة قوية في الدقيقة الرابعة.

وحاول بعدها فريق بيراميدز في العديد من المناسبات إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، اتسم أداء الفريقين بالهدوء دون وجود لأي محاولات خطيرة تُذكر، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الفريق الأبيض بعد الفوز 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن النادي الأهلي المتصدر، بينما تجمد رصيد فريق بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس.

أزمة عبدالله السعيد

وكان عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، غاب عن مواجهة الفريق الأبيض مساء اليوم؛ وذلك بسبب العقوبة المالية الموقعة عليه وقدرها ربع مليون جنيه مصري.

وأتت العقوبة بسبب مغادرته لملعب المباراة خلال لقاء بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري المصري اعتراضًا على استبداله بين شوطي المباراة.

وهدد عبدالله السعيد، إدارة نادي بيراميدز بالرحيل عن النادي في يناير المقبل في حال عدم رفع العقوبة المالية الموقعة عليه بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

عبدالله السعيد سبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي المصري والأهلي المصري ونادي أهلي جدة السعودي، ثم انضم إلى بيراميدز في عام 2018.