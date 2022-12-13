السبهان: نسبة تملك المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 43%

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أكد نائب المحافظ لريادة الأعمال لدى منشآت، سعود السبهان، أن نسبة تملك المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضاعفت بنسبة 43% خلال عام 2022.
فيديو | نائب المحافظ لريادة الأعمال لدى منشآت سعود السبهان لـ #الإخبارية:
خلال عام 2022 تضاعفت نسبة تملك المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43% #أوراق_تداول pic.twitter.com/xs7LW2GIak
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 13, 2022
وتابع السبهان، في لقاء له مع قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب أساسي في دعم الاقتصاد.
استطرد نائب المحافظ لريادة الأعمال لدى المنشآت، ما لمسناه هذا العام هو استجابات هذا القطاع لكافة البرامج والدعم الحكومي.
أضاف السبهان: أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمت هذا العام نموًّا استثنائيًّا وهو الأول في تاريخ المملكة، مردفًا: 33% وصلت إلى 979 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.
عن أهمية تلك المنشآت، شدد السبهان على أن أهميتها أنها أكبر خالق للسوق، فالقطاع الخاص يشكل 64% من حجم الوظائف، وهذا العام صنعت 150 ألف وظيفة للجنسين.
وتابع: وكذلك من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي مشاركة المرأة، حيث إن نسبة تملك المرأة ارتفعت من 21% في عام 2016، تضاعفت إلى 43% هذه السنة.
وأكد: هذا يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد، لذلك تتكاتف الجهات الحكومية لدعم هذا القطاع المهم.