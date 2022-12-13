السبهان: نسبة تملك المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 43%

أكد نائب المحافظ لريادة الأعمال لدى منشآت، سعود السبهان، أن نسبة تملك المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضاعفت بنسبة 43% خلال عام 2022.

دعم الاقتصاد

وتابع السبهان، في لقاء له مع قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب أساسي في دعم الاقتصاد.

استطرد نائب المحافظ لريادة الأعمال لدى المنشآت، ما لمسناه هذا العام هو استجابات هذا القطاع لكافة البرامج والدعم الحكومي.

أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أضاف السبهان: أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمت هذا العام نموًّا استثنائيًّا وهو الأول في تاريخ المملكة، مردفًا: 33% وصلت إلى 979 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.

عن أهمية تلك المنشآت، شدد السبهان على أن أهميتها أنها أكبر خالق للسوق، فالقطاع الخاص يشكل 64% من حجم الوظائف، وهذا العام صنعت 150 ألف وظيفة للجنسين.

نسبة تملك المرأة تضاعفت

وتابع: وكذلك من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي مشاركة المرأة، حيث إن نسبة تملك المرأة ارتفعت من 21% في عام 2016، تضاعفت إلى 43% هذه السنة.

وأكد: هذا يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد، لذلك تتكاتف الجهات الحكومية لدعم هذا القطاع المهم.