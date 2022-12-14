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مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

السجن 6 أشهر عقوبة تمكين العامل من العمل لدى الغير

2022-12-14 الساعة 4:33
السجن 6 أشهر عقوبة تمكين العامل من العمل لدى الغير
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمن العام أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ستطبق بحقه عدد من العقوبات منها الغرامة والسجن.

سجن وغرامة

وقال الأمن العام في بيان صادر عنه إن صاحب العمل من الأفراد الذين يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) تطبق بحقه 3 عقوبات.

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وتمثلت العقوبات في غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، السجن لمدة 6 أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

الإبلاغ عن المخالفين

وحث الأمن العام على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي الأنظمة حيث إنها تعد واجبًا وطنيًا.

وأشار إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يرجى الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

نقل الخدمة

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنه يحق للعامل نقل الخدمة دون موافقة صاحب العمل، في حال كانت رخصة العمل والإقامة منتهية.

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