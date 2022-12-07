السديس: تعظيم ونشر ثقافة التطوع في الحرمين هدف محوري

يتزامن الملتقى العلمي الثقافي والذي تقيمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعنوان ” صناعة التطوع بروح العطاء في الحرمين الشريفين”، برعاية الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ، اليوم الأربعاء في مكة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، مع تحقيق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المركز الثاني، للجائزة الوطنية للعمل التطوعي، لمسار دعم الموارد البشرية للقطاع الحكومي، في موسمها الثاني، محرزة ٩٠٪؜ من مجموع درجات التقييم .

جلسات منوعة وحوارات ثرية

ويتضمن الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث ضخامته وتنوع أطروحاته، وتنظمه ، وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، عدة جلسات حوارية مثرية ، حيث يتم العقد الجلسة الأولى بعنوان الصباحية بعنوان

“التضامن في العمل التطوعي وفق رؤية المملكة الطموحة”فيما يعقد الجلسة الثانية بطرح ورقة عمل بعنوان “التطوع الصحي وجهوده في تقديم الخدمات الطبية لقاصدي الحرمين الشريفين”. أما الأوراق الأخرى هي “رسالة التطوع وارتباطها بتعظيم البلد الحرام” و “مسؤولية الجمعيات الخيرية في التضامن بالعمل التطوعي لخدمة الحرمين الشريفين”و “أنسنة العمل التطوعي في الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن و”الدفاع المدني وتنظيم العمل التطوعي تأهيًلً وتمكينًا و “هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعميق روح العمل التطوعي ونشر ثقافته لخدمة الحرمين الشريفين” و” آثر المركز الوطن لتنمية القطاع غير الربحي في تنسيق جهود الأعمال التطوعية وحوكمتها..

– نشر ثقافة التطوع

وأكد الرئيس العام على أهمية هذا الملتقى العلمي الثقافي كونه الأول من نوعه من حيث أطروحاته مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرص ضمن برامجها ومبادراتها على دعم وتمكين العمل التطوعي ونشر ثقافته وممارساته في الحرمين الشريفين وفق مستهدفات الرؤية 2030 ، إسهاماً منها في تعزيز رؤية الوطن المعطاء وتحقيق الأثر المجتمعي والنوعي لمشاركة شباب وشابات الوطن بما فيه الخير لمجتمعهم ووطنهم لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين.

وتحقق الرئاسة مسؤوليتها الاجتماعية بتنفيذ (17) مجالاً تطوعياً شاركت فيه أكثر من 35 جهة تطوعية بكوادر مؤهلة للمشاركة في العمل التطوعي لتقديم الخدمات التطوعية الميدانية في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن.ً وتم تنظيم معرض مصاحب للملتقى .

الشكر والتقدير لوكالة الخدمات

وجه الرئيس العام شكره الجزيل لمنسوبي وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بشطريها الرجالي والنسائي، وذلك لقاء جهودهم المباركة في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي والذي مكن الرئاسة العامة من الحصول على المركز الثاني في مسار دعم الموارد البشرية” القطاع الحكومي” .

الجدير بالذكر أن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي تقام في موسمها الثاني، وتشمل (5) مسارات، وهي دعم وتمكين العمل التطوعي، ومسار تفعيل العمل التطوعي، ومسار تنظيم العمل التطوعي، ونموذج تنظيم الفريق التطوعي، ونموذج توثيق الدعم المادي والمالي.