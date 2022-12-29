السديس يدشن مبادرات وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس عدداً من المبادرات التابعة لوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية .
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية الشيخ علي بن حامد النافعي أن هذه المبادرات تهدف إلى إتاحة الفرصة بالمشاركة التنافسية في صناعة محتوى مميز يحمل قيم الوسطية و الاعتدال و الأمن الفكري في خدمة الحرمين الشريفين ، مشيراً إلى الاستفادة من التقانة و الإعلام الجديد لتحسين جودة حياة الفرد و الأسرة والناشئة والرقي بأفكاره تعزيزاً للقيم الإنسانية و الهوية الوطنية و التراث السعودي الأصيل في ظل الشريعة الإسلامية ونشر كل ماهو مفيد في مجال الوسطية و الاعتدال .
وبين النافعي أن هذه المبادرات هي مبادرة صناعة الأمل ومبادرة مجتمع الوسطية والاعتدال، ومبادرة في رحاب الفكر والمعرفة .