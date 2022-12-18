السعودية تجري زراعة القوقعة مجانًا رغم تجاوز تكلفتها نصف مليون ريال

أكد أخصائي أول علاج أمراض التخاطب الدكتور عادل الشمري، أن المملكة تجري عمليات زراعة القوقعة مجانًا للأطفال، رغم تجاوز تكلفتها نصف مليون ريال.

نسبة نجاح العملية 99%

وأشار الشمري في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، إلى أن نسبة نجاح زراعة القوقعة السمعية 99% وفق الدراسات العلمية.

وأشاد الشمري بجهود المملكة في تلك العملية حيث يتم إجراؤها مجانًا للأطفال المحتاجين تحت إشراف وزارة الصحة رغم أن تكلفتها تتجاوز نصف مليون ريال.

ولفت الشمري إلى أن زراعة القوقعة السمعية ليست في إجراء العملية ولكن في التأهيل بعد العملية.