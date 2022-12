السعودية ريما الجفالي الأكثر تأثيرًا بالعالم

أصبحت البطلة ريما الجفالي ملهمة الفتيات ليس في المملكة فحسب، ولكن على مستوى العالم أيضًا بعدما تصدرت قائمة النساء الأكثر تأثيرًا لعام 2022.

My debut season in the International GT Open. It’s been a hell of a rollercoaster 🎢 enjoy! pic.twitter.com/IYiE8yM2vh

— Reema Juffali | ريما الجفالي (@reemajuffali) November 24, 2022