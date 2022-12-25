السعودية ضمن أكثر 25 دولة زيارة في العالم

نشر موقع بيزنس إنسايدر قائمة بأكثر 25 دولة زيارة في العالم هذا العام، وقد دخلت السعودية لتحتل المرتبة رقم 20 وتسبق بلادًا مثل بلجيكا والمغرب وألبانيا.

ولفت التقرير إلى أنه بعد تعليق السفر الدولي على مستوى العالم بعد انتشار كورونا، تسابقت السلطات والحكومات لاستقطاب المزيد من السياح لتعويض الخسائر في هذا القطاع المهم الذي يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعمل به أكثر من 320 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2022، بفضل لقاح كورونا، تمكنت معظم دول العالم من العودة إلى الحياة الطبيعية إلى حد ما، حيث انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، وبات يمكن اعتبار صيف 2022 هو الأول منذ عام 2019 الذي يُستأنف فيه السفر بشكل طبيعي.

ولتحديد أكثر البلدان زيارة في العالم، تم إلقاء نظرة على عدد الأشخاص الذين يزورون كل دولة بالإضافة إلى عائدات السياحة الوافدة، مع بيانات مقدمة من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وجاء الترتيب تصاعديًا على النحو التالي:

25- بلجيكا

وجاءت في المرتبة 25 دولة بلجيكا، بإجمالي عدد وافدين 3.2 مليون، وتشتهر الدولة الأوروبية بالشوكولاتة والألماس ومدينة بروج التي يُعد مركز مدينتها أحد مواقع التراث العالمي البارزة لليونسكو.

24- بيلاروسيا

إجمالي الوافدين هو 3.4 مليون شخص، وقد انخفض عدد السياح بسبب تورطها في الصراع الروسي الأوكراني.

23- جمهورية الدومينيكان

إجمالي الوافدين 3.5 مليون، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في منطقة البحر الكاريبي.

22- المغرب

إجمالي الوافدين 3.7 مليون، وهي دولة تُعد موطنًا لصناعة السياحة القوية وهي واحدة من أكثر الأماكن زيارة في إفريقيا.

21- ألبانيا

إجمالي الوافدين إلى البلاد 3.8 مليون، وهي موطن للتراث الأثري والثقافي، وتجذب الملايين من الناس كل عام.

20- السعودية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، أن إنفاق السياح الدوليين في المملكة قفز إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من العام 2022، بعد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى 6.1 مليون سائح، بإجمالي 46 مليون سائح أجنبي ومحلي.

وكشفت الوزارة أن عدد السياح الوافدين إلى السعودية في الربع الثاني من العام 2022 زاد على أساس سنوي بنسبة 575.4% إلى 3.6 مليون سائح، بينما ارتفع عدد السياح المحليين بنسبة 42.3% إلى 21.4 مليون سائح.

وشملت القائمة التي جاءت بترتيب تصاعدي البلاد التالية: سويسرا، بلغاريا، هولندا، هنغاريا، بولندا، بريطانيا، البرتغال، كرواتيا، علمًا بأن الدول الـ 10 الأكثر زيارة على الإطلاق كانت كالتالي:

النمسا، ألمانيا، الإمارات، اليونان، إيطاليا، تركيا، أمريكا، المكسيك، إسبانيا ثم فرنسا في المرتبة الأولى في قائمة بيزنس إنسايدر.