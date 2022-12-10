السفير الصيني: الرياض تستقبل وتودع شي بالأمطار

أكد السفير الصيني بالمملكة أن زيارة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية للرياض، كانت تاريخية بحق.

أمطار الرياض

وقال السفير تشن وي تشينغ، استقبلت الرياض الرئيس الصيني بالأمطار، كما تودعه بها أيضًا. وأضاف: لقد كانت زيارة تاريخية بحق، وتظل السعودية تؤكد للجميع أنها بلد السلام والتطور وحاضنة لجميع الدول.

وتابع السفير، عبر تغريدة له بتويتر اليوم السبت: مرة أخرى أكدنا للعالم أن الصين والمملكة علاقتهم قوية وستظل أبدية لأن أهدافنا مشتركة وفي مقدمتها التطور والسلام.

قمة الرياض

وأشار السفير تشن إلى أنه انتهت قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وواصل: لاشك أن الدول العربية ترغب في التقدم والتطور أكثر وأكثر، وبالتعاون مع الصين سنزدهر جميعاً، لأن السلام والتطور وضمان المعيشة الكريمة للشعوب هي هدفنا الأول.

وغادر الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الرياض صباح اليوم، عقب زيارة رسمية قام بها للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشنوي تشينغ.