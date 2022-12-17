Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
الاحتفال بيومها العالمي

السفير الفرنسي بالمملكة: تعلم العربية تجربة رائعة

2022-12-17 الساعة 3:32
السفير الفرنسي بالمملكة: تعلم العربية تجربة رائعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر السفير الفرنسي بالمملكة لودوفيك بوي، عن عشقه للغة العربية، موضحًا أن تجربة تعلمها كانت رائعة لإدراك مواطن جمالها.

اليوم العالمي

وأضاف السفير، في رسالة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية عبر تويتر: تعلمت اللغة العربية بفرنسا، عندما كنت طالبًا بإحدى الجامعات بشرق فرنسا، كما تعلمتها بالمعهد الفرنسي لدراسة اللغة العربية بالقاهرة، وكانت تجربة رائعة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه تولى ملفات عربية مهمة كملف العراق وسوريا والكويت ولبنان،  عندما التحق بالعمل في وزارة الخارجية الفرنسية، مما ساهم في تحسين مستواه باللغة العربية.

ثقافة الشعوب

وتابع: لحسن حظي عملت بالكثير من الدول العربية مثل فلسطين والمغرب والإمارات وحاليًا بالمملكة.

وأكد السفير الفرنسي بالرياض، أنه يحاول استعمال اللغة العربية باللقاءات الرسمية، وفي حياته اليومية، موضحًا أن استعمال لغة البلد احترام لثقافة تلك الشعوب.

أهمية العربية

ووجه نصيحة بأهمية الاستماع إلى متقني اللغة العربية، من خلال الإذاعة أو القنوات الفضائية والكتب والشعر والأغاني والأفلام، وتابع: لا يمكن الفصل بين اللغة العربية والبلدان التي تتحدث بها، لذلك أنصح الفرنسيين بتعلم اللغة العربية لاكتشاف جمالها.

وتعد اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

ويتوزع متحدثو العربية بين المنطقة العربية و عديد المناطق الأخرى المجاورة، مثل تركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا، وللعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة للقرآن، ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية